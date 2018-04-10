Випуск новин за 16:00: Ракетний комплекс. Газові маніпуляції Фірташа
У випуску новин за 10 квітня станом на 16:00 – на Одещині розпочилися фінальні випробування високоточного ракетного комплексу "Вільха". Генпрокуратура хоче стягнути 300 мільйонів гривень з компаній Фірташа за газові маніпуляції.
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Джерело: 24 Канал
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