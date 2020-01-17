Випуск новин за 16:00: Реакція нардепів на заяву Гончарука. Іран передасть чорні скриньки

У випуску новин за 17 січня станом на 16:00 – очільник уряду Олексій Гончарук написав заяву про відставку. І передав її Володимирові Зеленському. У "Слузі народу" натякнули, що до відставки справа не дійде. Україна отримає бортові самописці зі збитого українського літака в Ірані, але після того, як їх на місці опрацює слідча група.

Також у випуску: Зеленський відреагував на скандальні плівки, які, власне, й призвели до заяви Гончарука про відставку. У Львові правоохоронці впіймали таксиста, який разом зі спільником поцупив платіжний термінал. Рада звільнила Богдана Яременка з посади очільника комітету з закордонних справ. Тіла одинадцятьох українців, які загинули в авіакатастрофі, готові повернути з Ірану.