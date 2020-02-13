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      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020
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      Випуск новин за 16:00: Рейтинг ставлення росія до українців і навпаки. Рівень довіри до влади

      Випуск новин 12

      У випуску новин за 13 лютого станом на 16:00 – росіяни гірше ставляться до українців, ніж українці до росіян. Про це свідчить спільне дослідження Київського міжнародного інституту соціології та російського "Левада-центру". За результатами опитування довіри до влади Всеукраїнської асоціації соціологів, яке провели в лютому, Зеленському українці довіряють найбільше, а Гончаруку – найменше.

      Також у випуску:

      Андрія Богдана виключили з партії Порошенка – законно, так вирішив суд. Йдеться про вибори до парламенту у 2014 році.

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      В Україні від грипу проятгом тижня загинуло 8 людей.

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      Теги: Випуск новин Україна – Росія Рейтинги Володимир Зеленський Олексій Гончарук
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