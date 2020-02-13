Випуск новин за 16:00: Рейтинг ставлення росія до українців і навпаки. Рівень довіри до влади

У випуску новин за 13 лютого станом на 16:00 – росіяни гірше ставляться до українців, ніж українці до росіян. Про це свідчить спільне дослідження Київського міжнародного інституту соціології та російського "Левада-центру". За результатами опитування довіри до влади Всеукраїнської асоціації соціологів, яке провели в лютому, Зеленському українці довіряють найбільше, а Гончаруку – найменше.

Також у випуску: Андрія Богдана виключили з партії Порошенка – законно, так вирішив суд. Йдеться про вибори до парламенту у 2014 році. У ЄС скликають термінову нараду через закгрозу коронавірусу. В Україні від грипу проятгом тижня загинуло 8 людей.