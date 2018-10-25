Випуск новин за 16:00: Резолюція про Азовську акваторію. Безпековий форум у Львові
У випуску новин за 25 жовтня станом на 16:00 – Європарламент ухвалив резолюцію, згідно з якою вимагає припинити анексію Росією Азовського моря. Ситуацію в акваторії відстежуватиме спеціальний представник, якого оберуть у Європарламенті. У Львові триває Безпековий форум. Однією з головних тем стала ситуація в Азовському морі.
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Джерело: 24 канал
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