Випуск новин за 16:00: Резолюція про Азовську акваторію. Безпековий форум у Львові

У випуску новин за 25 жовтня станом на 16:00 – Європарламент ухвалив резолюцію, згідно з якою вимагає припинити анексію Росією Азовського моря. Ситуацію в акваторії відстежуватиме спеціальний представник, якого оберуть у Європарламенті. У Львові триває Безпековий форум. Однією з головних тем стала ситуація в Азовському морі.

Також у випуску: Бойовики продовжують обстрілювати ЗСУ, один військовий поранений. До Миколаєва повернулись морпіхи 36-ї окремої бригади, які на передовій провели 280 днів. Олег Сенцов отримав премію Сахарова за внесок у боротьбу за права людини.