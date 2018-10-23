Випуск новин за 16:00: Резолюція щодо Азовського моря. "Золото" на Іграх нескорених

У випуску новин за 23 жовтня станом на 16:00 – Азовське море опинилось у центрі уваги Європарламенту. У Стразбурзі починаються дебати щодо агресії Кремля в Азовській акваторії. Україна здобула третю золоту медаль на Іграх нескорених.

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У Києві неподалік Олександрівської лікарні евакуатор протаранив кілька авто. Відомо, що понівечило близько 20 машин, троє осіб зазнали травм.

Останнє слово президента-втікача Віктора Януковича українці так і не почули, захист вигадав нові перепони.

У Стамбулі знайшли рештки вбитого саудівського журналіста Джамаля Хашоггі. Їх сховали у колодязі на території саудівського консульства.

Минулої доби бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених.