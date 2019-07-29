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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЛУГА НАРОДУ
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      Випуск новин за 16:00: Резонансне вбивство у Румунії. Розбійний напад в Києві

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 липня станом на 16:00 – Румунію сколихнула новина про вбивство 15-річної Александри. Глава Національної поліції та глава служби екстреної допомоги, який проігнорував тривожний дзвінок від жертви викрадення, пішли у відставку. У Києві чоловік у масці та з мисливською рушницею спробував пограбувати ювелірний магазин, проте завдяки охоронцю зробити цього не зміг.

      Також у випуску: 

      У Одесі в райсуді під час несення служби нацгвардієць вистрілив собі у голову, зараз лікарі борються за життя військовослужбовця. 

      У Москві судять 18 кримських татар, яких затримали кількома тижнями раніше на мітингу у Москві на підтримку своїх співвітчизників.

      Заступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова допитали у Генпрокуратурі.

      Проросійські бойовики порушили режим тиші та атакували контрольний пункт "Мар'їнка" із великокаліберного кулемета.

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      Теги: Новини Києва Випуск новин Румунія Жертви
      Джерело: 24 канал
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