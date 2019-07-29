Випуск новин за 16:00: Резонансне вбивство у Румунії. Розбійний напад в Києві

У випуску новин за 29 липня станом на 16:00 – Румунію сколихнула новина про вбивство 15-річної Александри. Глава Національної поліції та глава служби екстреної допомоги, який проігнорував тривожний дзвінок від жертви викрадення, пішли у відставку. У Києві чоловік у масці та з мисливською рушницею спробував пограбувати ювелірний магазин, проте завдяки охоронцю зробити цього не зміг.

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