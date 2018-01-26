Випуск новин за 16:00: Резонансний закон в Польщі. Вибори президента Чехії

У випуску новин за 26 січня станом на 16:00 – черговий скандал: у Сеймі Польщі схвалили закон про заборону так званого "бандеризму". Стартував другий тур виборів, у який вийшли двоє кандидатів – нинішній глава держави Мілош Земан і колишній президент чеської Академії наук Їржі Драгож.

Також у випуску: Північна Корея всупереч санкціям продає вугілля через Росію. У Росії таки показали фільм "Смерть Сталіна". Ціни на овочі за останні кілька днів в Україні б'ють рекорди. Моторошна пожежа в Південній Кореї.