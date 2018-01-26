Випуск новин за 16:00: Резонансний закон в Польщі. Вибори президента Чехії
Випуск новин 17:07, сьогодні 101 Читать новость на русском
У випуску новин за 26 січня станом на 16:00 – черговий скандал: у Сеймі Польщі схвалили закон про заборону так званого "бандеризму". Стартував другий тур виборів, у який вийшли двоє кандидатів – нинішній глава держави Мілош Земан і колишній президент чеської Академії наук Їржі Драгож.
Також у випуску:
Північна Корея всупереч санкціям продає вугілля через Росію.
У Росії таки показали фільм "Смерть Сталіна".
Ціни на овочі за останні кілька днів в Україні б'ють рекорди.
Моторошна пожежа в Південній Кореї.
Джерело: 24 Канал
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