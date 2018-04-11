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МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ ВІЙНА У СИРІЇ АЛЖИР
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МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ ВІЙНА У СИРІЇ АЛЖИР

Випуск новин за 16:00: Результати перевірок торговельних центрів. Попередження Трампа

Випуск новин 124 Читать новость на русском

У випуску новин за 11 квітня станом на 16:00 – з тисячі перевірених об'єктів майже 4 десятки рятувальники рекомендують закрити. Президент США Дональд Трамп попередив Росію про авіаудар по Сирії.

Також у випуску:

Міністерство внутрішніх справ на засіданні Кабміну презентувало новий законопроект, за яким пропонують саджати виборців, які беруть "хабар" від кандидатів.

Росія та Сполучені Штати почали стягувати до Сирії війська.

Мешканці Старої Авдіївки всю ніч провели в укриттях через обстріли російських окупантів.

РосТБ показало сюжет про те, як вижити громадянам РФ у бункері.

Російський рубль продовжує падати.

Теги: Дональд Трамп Новини Росії Війна у Сирії Випуск новин ДСНС
Джерело: 24 Канал
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