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      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
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      Випуск новин за 16:00: Російська техніка на кордоні з Україною. Фальсифікація виборів

      Випуск новин 31 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 лютого станом на 16:00 – користувач Facebook опублікував відео з десятками вантажівок і танків на кордоні з Україною. Юлія Тимошенко у МВС дає свідчення у справі фальсифікації Петром Порошенком майбутніх виборів. Вона заявляє, що чинний глава держави має намір підкупити 6 мільйонів виборців.

      Також у випуску:

      Слідство у справі майданівців не завершується через відсутність підтримки правоохоронних органів.

      Дональд Туск виступив у Верховній Раді на засіданні присвяченому річниці початку російської агресії.

      Унаслідок обстрілу під Маріуполем поранено трьох українських військових.

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      Теги: Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Новини України Випуск новин Війна Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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