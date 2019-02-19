Випуск новин за 16:00: Російська техніка на кордоні з Україною. Фальсифікація виборів

У випуску новин за 19 лютого станом на 16:00 – користувач Facebook опублікував відео з десятками вантажівок і танків на кордоні з Україною. Юлія Тимошенко у МВС дає свідчення у справі фальсифікації Петром Порошенком майбутніх виборів. Вона заявляє, що чинний глава держави має намір підкупити 6 мільйонів виборців.

Також у випуску: Слідство у справі майданівців не завершується через відсутність підтримки правоохоронних органів. Дональд Туск виступив у Верховній Раді на засіданні присвяченому річниці початку російської агресії. Унаслідок обстрілу під Маріуполем поранено трьох українських військових.