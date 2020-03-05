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      Випуск новин за 16:00: Російського співака не впустили в Україну. Дебати щодо мінських угод

      Випуск новин -

      У випуску новин за 5 березня станом на 16:00 – російський співак Сергій Куприк, який був солістом гурту "Лесоповал", намагався приїхати в Україну, однак його не впустили прикордонники. Все через те, що він наприкінці лютого гастролював в окупованому Донецьку. У Європарламенті планують провести дебати щодо мінських угод. Такий захід з'явився на порядку денному березневої сесії парламенту.

      Також у випуску: 

      Сьогодні на Донбасі бойовики вже 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Втрат, на щастя, немає.

      Через поширення коронавірусу італійський уряд рекомендує відмовитись від рукостискань, обіймів та поцілунків.

      У Чернівцях госпіталізували ще 2 людей з підозрою на коронавірус.

      Денис Шмигаль очолив Кабінет міністрів: що про нього відомо
      сьогодні
      Теги: Новини Росії Новини Донецька Заборона в’їзду росіянам в Україну Україна – Росія Мінські домовленості Європарламент Випуск новин
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