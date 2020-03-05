Випуск новин за 16:00: Російського співака не впустили в Україну. Дебати щодо мінських угод

У випуску новин за 5 березня станом на 16:00 – російський співак Сергій Куприк, який був солістом гурту "Лесоповал", намагався приїхати в Україну, однак його не впустили прикордонники. Все через те, що він наприкінці лютого гастролював в окупованому Донецьку. У Європарламенті планують провести дебати щодо мінських угод. Такий захід з'явився на порядку денному березневої сесії парламенту.

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