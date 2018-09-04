18:12
4 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
31°C 14°C
  • середа
    27°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Варфоломій вирішив не пити з російського "болотця". Ще трішки Солов'їного помьоту
Вєсті Кремля
21:42, 3 вересня
Вєсті.UA. Ведмежі послуги Медведчука. Шапка Гриця-молодця
Вєсті.UA
19:46, 3 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 16:00: Розмова Порошенка з Курцом. Нові деталі Смоленської трагедіі

Випуск новин 73 Читать новость на русском

У випуску новин за 4 вересня станом на 16:00 – канцлер Австрії Себастьян Курц прибув до України і віч-на-віч поговорив з Петром Порошенком. Запевнив: Європа не підтримує ідеї військового рішення питання з РФ, але надаватиме Україні фінансову підтримку і посилюватиме економічні санкції проти Кремля. Смоленська трагедія: у Польщі заявили, що Росія могла підробити чорні скриньки літака ТУ-154.

Також у випуску:

В окупованому Криму у місті Армянськ та сусідніх поселеннях евакуюють дітей, люди скаржаться на печіння в легенях через високу концентрацію кислоти у повітрі після витоку на заводі "Титан".

До кінця цього року ще дві авіакомпанії зайдуть до аеропорту "Бориспіль". 

Російські бомбардувальники атакували провінцію Ідліб.

Теги: Новини України Випуск новин Петро Порошенко Австрія Новини Польщі Падіння російського літака Ту-154
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
"Я научу вас свободу любить..." Роковини смерті Стуса
сьогодні, 17:09 "Я научу вас свободу любить..." Роковини смерті Стуса
Блог Соцмережі
Россия вооружается или "пилит" деньги своих граждан?
сьогодні, 17:01 Россия вооружается или "пилит" деньги своих граждан?
Злой Одессит
BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
сьогодні, 17:00 BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
Чому Порошенко має намір відмовитись від американських та європейських військ в Україні
сьогодні, 15:01 Чому Порошенко має намір відмовитись від американських та європейських військ в Україні
Дід Панас
МОН змінює умови вступу до вишів у 2019 році: чого слід очікувати
сьогодні, 14:01 МОН змінює умови вступу до вишів у 2019 році: чого слід очікувати
Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
 23 січня , 20:54
Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
 23 січня , 15:40
Випуск новин 30 березня станом на 17:00
 30 березня 2015 , 17:40
Випуск новин за 16:00: Манафорт здався ФБР. Оновлення для десантників.
 30 жовтня 2017 , 16:39
Випуск новин 22 вересня станом на 18:00
 22 вересня 2014 , 18:56
Випуск новин за 09:00: Петиція на підтримку Сенцова. Обстріли на Донбасі
 сьогодні , 09:33
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук