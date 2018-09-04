Випуск новин за 16:00: Розмова Порошенка з Курцом. Нові деталі Смоленської трагедіі

У випуску новин за 4 вересня станом на 16:00 – канцлер Австрії Себастьян Курц прибув до України і віч-на-віч поговорив з Петром Порошенком. Запевнив: Європа не підтримує ідеї військового рішення питання з РФ, але надаватиме Україні фінансову підтримку і посилюватиме економічні санкції проти Кремля. Смоленська трагедія: у Польщі заявили, що Росія могла підробити чорні скриньки літака ТУ-154.

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