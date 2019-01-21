Випуск новин за 16:00: Розшук організатора вбивства Гандзюк. Відносини України з Польщею
У випуску новин за 21 січня станом на 16:00 – Олексія Левіна, якого підозрюють в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, оголосили у міжнародний розшук. Нещодавно Конституційний суд Польщі визнав неконституційними фрази "українські націоналісти" та "Східна Малопольща" у так званому законі про "бандеризм", який спричинив скандал й суттєво погіршив стосунки держав.
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Джерело: 24 канал
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