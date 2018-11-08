Випуск новин за 16:00: Розслідування у справі вбивства Гандзюк. Вбивство в Одесі

У випуску новин за 8 листопада станом на 16:00 – розпочала роботу тимчасова слідча комісія у справі про вбивство Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів. В Одесі поліцейські застрелили чоловіка, аби врятувати своє життя. Підозрюваний у вбивстві напав на поліцейських із сокирою, коли ті прийшли до квартири, де, ймовірно, жив чоловік.

Також у випуску: Samsung представив інноваційний смартфон. Власники "євроблях" припиняють мітинг під Парламентом. Рада підтримала дешевше розмитнення авто на "євробляхах".