Випуск новин за 16:00: Розслідування у справі вбивства Гандзюк. Вбивство в Одесі
У випуску новин за 8 листопада станом на 16:00 – розпочала роботу тимчасова слідча комісія у справі про вбивство Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів. В Одесі поліцейські застрелили чоловіка, аби врятувати своє життя. Підозрюваний у вбивстві напав на поліцейських із сокирою, коли ті прийшли до квартири, де, ймовірно, жив чоловік.
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Джерело: 24 канал
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