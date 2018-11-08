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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СТРІЛЯНИНА В КАЛІФОРНІЇ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США

      Випуск новин за 16:00: Розслідування у справі вбивства Гандзюк. Вбивство в Одесі

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 листопада станом на 16:00 – розпочала роботу тимчасова слідча комісія у справі про вбивство Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів. В Одесі поліцейські застрелили чоловіка, аби врятувати своє життя. Підозрюваний у вбивстві напав на поліцейських із сокирою, коли ті прийшли до квартири, де, ймовірно, жив чоловік.

      Також у випуску:

      Samsung представив інноваційний смартфон. 

      Власники "євроблях" припиняють мітинг під Парламентом. 

      Рада підтримала дешевше розмитнення авто на "євробляхах".

      Теги: Новини України Випуск новин Поліція Новини Одеси Жертви Новини Херсона Катерина Гандзюк Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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