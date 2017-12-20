Випуск новин за 16:00: Саакашвілі знову написав Порошенку. Новий законопроект про вибори
Випуск новин 16:34, сьогодні 170 Читать новость на русском
У випуску новин за 20 грудня станом на 16:00 – Саакашвілі знову написав листа Порошенку. Цього разу екс-очільник Одеської ОДА сам його оприлюднив на своїй сторінці у Facebook. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про вибори до парламенту на повністю мажоритарній системі.
Також у випуску:
На Рівненщині зранку 20 грудня на дорозі Рівне – Костопіль зіткнулися легковий автомобіль Geely та мікроавтобус Mercedes Sprinter. У ДТП загинули двоє військових.
Сьогодні, 20 грудня, у Мінську не говоритимуть про обмін полоненими, хоч напередодні це питання анонсували.
Гройсман на засіданні уряду нарікав на рятувальників і комунальників, на його думку, ті погано справляються з наслідками негоди.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
Фотофакт: Дорогущий український суперкар помітили у Латвії13 жовтня , 13:39
Порошенко зробив нову заяву щодо російських соцмереж в Україні7 вересня , 12:02
Випуск новин за 20:00: Порошенко і Макрон. Напад на офіс "Батьківщини"26 червня , 21:21
Випуск новин за 12:00: Гужва вільний. Відставка Аграмунта27 червня , 13:46