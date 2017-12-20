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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 16:00: Саакашвілі знову написав Порошенку. Новий законопроект про вибори

Випуск новин 16:34, сьогодні 170 Читать новость на русском

У випуску новин за 20 грудня станом на 16:00 – Саакашвілі знову написав листа Порошенку. Цього разу екс-очільник Одеської ОДА сам його оприлюднив на своїй сторінці у Facebook. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про вибори до парламенту на повністю мажоритарній системі.

Також у випуску:

На Рівненщині зранку 20 грудня на дорозі Рівне – Костопіль зіткнулися легковий автомобіль Geely та мікроавтобус Mercedes Sprinter. У ДТП загинули двоє військових.

Сьогодні, 20 грудня, у Мінську не говоритимуть про обмін полоненими, хоч напередодні це питання анонсували.

Гройсман на засіданні уряду нарікав на рятувальників і комунальників, на його думку, ті погано справляються з наслідками негоди.

Теги: Негода в Україні Міхеїл Саакашвілі Випуск новин Аварії та ДТП Володимир Гройсман Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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