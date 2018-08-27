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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Випуск новин за 16:00: Самогубство вагітної дівчини. Випробовування крилатої ракети "Нептун"

Випуск новин 48 Читать новость на русском

У випуску новин за 27 серпня станом на 16:00 – у неділю, 26 серпня, на Одещині повісилася 15-річна дівчина Габріела, яка була вагітною. Відомо, що вона жила з бабусею, проте якийсь час перебувала у притулку для неповнолітніх. В Україні успішно пройшли випробування нової крилатої ракети наземного базування "Нептун", яка здатна точно вражати як наземні, так і морські цілі.

Також у випуску:

В Росії в окупований Іловайськ заїхав потяг із паливом і невідомим вантажем. 

Світ прощається з Маккейном.

Санкції США проти Росії набули чинності.

Теги: Діти і неповнолітні Випуск новин Новини Одеси Самогубство Зброя
Джерело: 24 канал
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