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Випуск новин за 16:00: Санкції проти Росії. Ryanair в Україні

Випуск новин 46 Читать новость на русском

У випуску новин за 3 вересня станом на 16:00 – Євросоюз продовжив персональні санкції проти політиків і компаній Росії ще на півроку. Лоукост Ryanair здійснив перший рейс з України.

Також у випуску:

У Кривому Розі стався масштабний витік хлору. Близько 30-ти кілограмів речовини витекло під час транспортування.

Президент Петро Порошенко вніс до парламенту законопроект про зміни до Конституції, згідно з якими Чорноморському флоту РФ забороняється орендувати військові бази у Криму на конституційному рівні.

На Донбасі так зване "шкільне перемир'я" так і не настало. 16 прицільних обстрілів бойовики здійснили по позиціях українських сил минулої доби.

Як на Сході відзначили Перший дзвоник. 

У Харкові придумали, як врятувати ліс від шкідників.

 

Теги: Санкції Новини Росії авіація Випуск новин Ryanair
Джерело: 24 канал
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