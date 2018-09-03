Випуск новин за 16:00: Санкції проти Росії. Ryanair в Україні

У випуску новин за 3 вересня станом на 16:00 – Євросоюз продовжив персональні санкції проти політиків і компаній Росії ще на півроку. Лоукост Ryanair здійснив перший рейс з України.

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У Кривому Розі стався масштабний витік хлору. Близько 30-ти кілограмів речовини витекло під час транспортування.

Президент Петро Порошенко вніс до парламенту законопроект про зміни до Конституції, згідно з якими Чорноморському флоту РФ забороняється орендувати військові бази у Криму на конституційному рівні.

На Донбасі так зване "шкільне перемир'я" так і не настало. 16 прицільних обстрілів бойовики здійснили по позиціях українських сил минулої доби.

Як на Сході відзначили Перший дзвоник.

У Харкові придумали, як врятувати ліс від шкідників.