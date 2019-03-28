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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Випуск новин за 16:00: Схованка з вибухівкою на КВПП "Гнутове". Квартири-рукавички у Харкові

      Випуск новин 40 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 березня станом на 16:00 – у районі КПВВ "Гнутове" біля гуманітарного коридору Новоазовськ-Маріуполь, який цивільні використовують для безпечного перетину, виявили обладнану диверсантами схованку з вибухівкою. У Харкові знайшли помешкання-рукавички, в яких згідно документів проживає дві сотні людей. Насправді ж – кілька пенсіонерів, якими опікуються соціальні фонди.

      Також у випуску:

      Останні рейтинги: Зеленського готові підтримати 28,5 % виборців, за Порошенка готові проголосувати майже 19%, за Тимошенко – трохи більше 13%.

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху на газовій заправці у Кропивницькому.

      Найбільшого українського авіаперевізника – МАУ – запідозрили в обмані пасажирів

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      Теги: Війна на Донбасі Новини Харкова Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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