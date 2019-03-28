Випуск новин за 16:00: Схованка з вибухівкою на КВПП "Гнутове". Квартири-рукавички у Харкові

У випуску новин за 28 березня станом на 16:00 – у районі КПВВ "Гнутове" біля гуманітарного коридору Новоазовськ-Маріуполь, який цивільні використовують для безпечного перетину, виявили обладнану диверсантами схованку з вибухівкою. У Харкові знайшли помешкання-рукавички, в яких згідно документів проживає дві сотні людей. Насправді ж – кілька пенсіонерів, якими опікуються соціальні фонди.

Також у випуску: Останні рейтинги: Зеленського готові підтримати 28,5 % виборців, за Порошенка готові проголосувати майже 19%, за Тимошенко – трохи більше 13%. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху на газовій заправці у Кропивницькому. Найбільшого українського авіаперевізника – МАУ – запідозрили в обмані пасажирів

Джерело: 24 канал