Випуск новин за 16:00: Штурм магазину в Маріуполі. КПП на в'їздах до Києва
У випуску новин за 16 квітня станом на 16:00 – забувши про карантин та усі обмеження, сотні маріупольців штурмували магазин. Неабиякий ажіотаж у містян викликало відкриття нового торгового закладу та обіцяні з цієї нагоди знижки. Через COVID-19 на всіх в'їздах до Києва встановили 9 контрольно-пропускних пунктів. Якщо в когось виявлять температуру 37,5 градусів, людину відправлять на самоізоляцію.
Також у випуску:
На Буковині священник із коронавірусом відмовляється від ізоляції. Мовляв, не згодний з таким діагнозом. Відтак, інфікований має намір й надалі проводити богослужіння.
Вперше після пожежі задзвонив один з найбільших дзвонів паризького Нотр-Даму. Його биттям вшанували не тільки стійкість споруди, а й медиків, які борються з епідемією COVID-19 у Франції.
В Україні знову рекордно зросла кількість хворих на коронавірус. За минулу добу підтвердили ще 397 випадків. Відтак, станом на 16 квітня по всій країні зафіксовано 4 161 випадок.
Верховна Рада розблокувала розгляд так званого "антиколомойського закону", до якого внесли понад 16 тисяч поправок. Нардепи підтримали зміни до регламенту, як спрощують процедуру розгляду поправок.
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