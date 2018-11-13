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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Випуск новин за 16:00: Ситуація на фронті. Ожеледиця в Україні

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 листопада станом на 16:00 – ЗСУ просунулись вперед під купованим Донецьком. Постійні обстріли з боку проросійських бойовиків та активність їхніх диверсійних спричинили розширення лінії оборони наших воїнів. Синоптики прогнозують сніг та ожеледицю. Погіршення погодних умов очікують у чотирьох областях: Київській, Житомирській, Вінницькій та Черкаській.

      Також у випуску:

      Бойовики Хамасу випустили в бік Ізраїлю 400 ракет.

      Втеча Продана від САП.

      Поліція відкрила кримінальне провадження через холодні батареї у Кривому Розі.

      Теги: Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Випуск новин Погода Негода в Україні Збройні Сили України Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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