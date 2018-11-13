Випуск новин за 16:00: Ситуація на фронті. Ожеледиця в Україні
У випуску новин за 13 листопада станом на 16:00 – ЗСУ просунулись вперед під купованим Донецьком. Постійні обстріли з боку проросійських бойовиків та активність їхніх диверсійних спричинили розширення лінії оборони наших воїнів. Синоптики прогнозують сніг та ожеледицю. Погіршення погодних умов очікують у чотирьох областях: Київській, Житомирській, Вінницькій та Черкаській.
Також у випуску:
Бойовики Хамасу випустили в бік Ізраїлю 400 ракет.
Втеча Продана від САП.
Поліція відкрила кримінальне провадження через холодні батареї у Кривому Розі.
Джерело: 24 канал
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