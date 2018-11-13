Випуск новин за 16:00: Ситуація на фронті. Ожеледиця в Україні

У випуску новин за 13 листопада станом на 16:00 – ЗСУ просунулись вперед під купованим Донецьком. Постійні обстріли з боку проросійських бойовиків та активність їхніх диверсійних спричинили розширення лінії оборони наших воїнів. Синоптики прогнозують сніг та ожеледицю. Погіршення погодних умов очікують у чотирьох областях: Київській, Житомирській, Вінницькій та Черкаській.

Також у випуску: Бойовики Хамасу випустили в бік Ізраїлю 400 ракет. Втеча Продана від САП. Поліція відкрила кримінальне провадження через холодні батареї у Кривому Розі.