Випуск новин за 16:00: Скандал з KFC. Зміни до Конституції

У випуску новин за 22 листопада станом на 16:00 – після позитивного висновку Конституційного суду спікер ВР Андрій Парубій доручив Комітету з правової політики терміново розглянути зміни до Конституції про вступ України до ЄС та НАТО. В Києві у Будинку профспілок, згорілому під час Революції гідності, відкрили ресторан швидкого харчування мережі KFC. Офіс мережі розташований у Москві.

Також у випуску: Тернополяни вийшли на пікети через підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. У Києві мітингують проти підвищення цін на проїзд. З "Опозиційного блоку" у Раді вийшли троє депутатів.