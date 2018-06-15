Випуск новин за 16:00: Смерть дитини від удару струмом. Ліцензування лікарів

У випуску новин за 15 червня станом на 16:00 – на Львівщині десятирічний хлопчик загинув від удару струмом. В Україні запровадять обов'язкове ліцензування лікарів.

Також у випуску: Стан дітей, які постраждали від вибуху авто у Києві. Майже три десятки людей визволили з рабства одеські правоохоронці. Серед звільнених – жінка на восьмому місяці вагітності, за весь час вона жодного разу не проходила медичне обстеження. Останні новини з фронту. Українську омбудсменку Людмилу Денісову не пустили до Олега Сенцова. 38 країн закликали Генсека ООН посприяти звільненню Олега Сенцова.