Випуск новин за 16:00: Смерть дитини від удару струмом. Ліцензування лікарів
У випуску новин за 15 червня станом на 16:00 – на Львівщині десятирічний хлопчик загинув від удару струмом. В Україні запровадять обов'язкове ліцензування лікарів.
Також у випуску:
Стан дітей, які постраждали від вибуху авто у Києві.
Майже три десятки людей визволили з рабства одеські правоохоронці. Серед звільнених – жінка на восьмому місяці вагітності, за весь час вона жодного разу не проходила медичне обстеження.
Останні новини з фронту.
Українську омбудсменку Людмилу Денісову не пустили до Олега Сенцова.
38 країн закликали Генсека ООН посприяти звільненню Олега Сенцова.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі