Випуск новин за 16:00: Смерть вокаліста The Prodigy. Зміни у санкційному списку ЄС

У випуску новин за 4 лютого станом на 16:00 – у Великобританії помер англійський співак і танцюрист Кіт Флінт. Фанати його найбільше знають як соліста групи The Prodigy. Андрія Клюєва виключили зі списку європейських санкцій. Проте ще на рік їх продовжили проти Януковича і його оточення.

Також у випуску: Петро Порошенко звільнив скандального заступника голови РНБО Олега Гладковського. На передовій не вщухають обстріли і вранці через них загинув молодий український військовий. Сполученими Штатами прокотилася низка торнадо, загинуло щонайменше 23 людини.