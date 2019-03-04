Випуск новин за 16:00: Смерть вокаліста The Prodigy. Зміни у санкційному списку ЄС
У випуску новин за 4 лютого станом на 16:00 – у Великобританії помер англійський співак і танцюрист Кіт Флінт. Фанати його найбільше знають як соліста групи The Prodigy. Андрія Клюєва виключили зі списку європейських санкцій. Проте ще на рік їх продовжили проти Януковича і його оточення.
Також у випуску:
Петро Порошенко звільнив скандального заступника голови РНБО Олега Гладковського.
На передовій не вщухають обстріли і вранці через них загинув молодий український військовий.
Сполученими Штатами прокотилася низка торнадо, загинуло щонайменше 23 людини.
Джерело: 24 канал
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