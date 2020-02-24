Випуск новин за 16:00: Смертельний буревій в Одесі. Пошук туристів
У випуску новин за 24 лютого станом на 16:00 – перша жертва буревію в Одесі. На жінку впало дерево й вона загинула на місці. На Закарпатті нарешті знайшли всіх туристів, які заблукали поблизу гори Петрос. Пошуки чотирьох киян і їхнього супроводжувача з Тернополя тривали практично всю ніч. Процес зупинили лише на кілька годин через хуртовини і мокрий сніг.
Також у випуску:
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