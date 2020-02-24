Випуск новин за 16:00: Смертельний буревій в Одесі. Пошук туристів

У випуску новин за 24 лютого станом на 16:00 – перша жертва буревію в Одесі. На жінку впало дерево й вона загинула на місці. На Закарпатті нарешті знайшли всіх туристів, які заблукали поблизу гори Петрос. Пошуки чотирьох киян і їхнього супроводжувача з Тернополя тривали практично всю ніч. Процес зупинили лише на кілька годин через хуртовини і мокрий сніг.

Також у випуску:

На фронту російські найманці обстріляли своїх, щоб звинуватити наших.

Наші земляки, яких евакуювали з Китаю, продовжують четвертий день перебувати під пильним спостереження.

Кабінет Міністрів України підготував зміни до трудового законодавства, яке не змінювалося майже пів століття.

