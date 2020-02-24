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      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Випуск новин за 16:00: Смертельний буревій в Одесі. Пошук туристів

      Випуск новин -

      У випуску новин за 24 лютого станом на 16:00 – перша жертва буревію в Одесі. На жінку впало дерево й вона загинула на місці. На Закарпатті нарешті знайшли всіх туристів, які заблукали поблизу гори Петрос. Пошуки чотирьох киян і їхнього супроводжувача з Тернополя тривали практично всю ніч. Процес зупинили лише на кілька годин через хуртовини і мокрий сніг.

      Також у випуску:

      На фронту російські найманці обстріляли своїх, щоб звинуватити наших.

      Наші земляки, яких евакуювали з Китаю, продовжують четвертий день перебувати під пильним спостереження.

      Кабінет Міністрів України підготував зміни до трудового законодавства, яке не змінювалося майже пів століття.
       

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      Теги: Новини Одеси Випуск новин
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