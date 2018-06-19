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Випуск новин за 16:00: "Справа 26 лютого" в окупованому Криму. Лист Путіну

Випуск новин 50 Читать новость на русском

У випуску новин за 19 червня станом на 16:00 – в окупованому Криму засудили п'ятьох фігурантів так званої "справи 26 лютого". Російські діячі культури написали листа Володимиру Путіну з проханням помилувати українського політв'язня Олега Сенцова.

Також у випуску:

Військові ветерани, які вранці під Радою прорвали кордон поліції, почали розходитися. АТОвці, афганці та учасники миротворчих місій приїхали з різних областей до Києва з вимогою індексувати пенсії та зберегти всі пільги для учасників бойових дій.

Україна попросила ООН посприяти звільненню українських політв'язнів, які перебувають за ґратами в Росії.

У лікарні помер Іван Драч. Видатного поета та драматурга не стало на 82-му році життя.

Херсонський суд подовжив арешт на два місяці Олені Одновол, яка агітувала за Путіна у Криму. 

Штаб ООС оприлюднив чергові докази присутності російських військових на окупованій території Донбасу.

 

Теги: Новини Росії Анексія Криму Олег Сенцов Випуск новин Новини Криму
Джерело: 24 канал
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