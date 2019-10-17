Випуск новин за 18:00: Спроба Гладковського виїхати з України. Нагорода за корупціонера

У випуску новин за 17 жовтня станом на 18:00 – затримали під час спроби втекти з України. Колишній заступник секретаря РНБО та друг Петра Порошенка – Олег Гладковський в руках НАБУ. Верховна Рада офіційно закріпила статус викривачів корупції. І визначила для них винагороду – 10% від суми збитків держави від оборудки.

Також у випуску: Як захиститися від нападу прессекретаря Юлії Мендель.