Випуск новин за 18:00: Спроба Гладковського виїхати з України. Нагорода за корупціонера
У випуску новин за 17 жовтня станом на 18:00 – затримали під час спроби втекти з України. Колишній заступник секретаря РНБО та друг Петра Порошенка – Олег Гладковський в руках НАБУ. Верховна Рада офіційно закріпила статус викривачів корупції. І визначила для них винагороду – 10% від суми збитків держави від оборудки.
Також у випуску:
Як захиститися від нападу прессекретаря Юлії Мендель.
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