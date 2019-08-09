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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      Випуск новин за 16:00: Страшна аварія на Житомирщині. Військовий корабель США у Чорному морі

      Випуск новин 54 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 серпня станом на 16:00 – на Житомирщині зіткнулися пасажирський мікроавтобус та BMW. Удар був такої сили, що легковик вигорів вщент. Внаслідок аварії постраждали пасажири автобуса – водій та ще 21 людина. Окрім цього, травми отримав й інший керманич та його пасажир. А у води Чорного моря зайшов військовий корабель США.

      Також у випуску:

      Україна має вийти із переговорів у Мінському форматі, – Роман Безсмертний.

      Новообрані депутати сьогодні вперше прийшли до Ради.

      У Станиці Луганській завершився черговий етап розмінування. 

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      Теги: Випуск новин Чорне море Новини США Аварії та ДТП Новини Житомира
      Джерело: 24 канал
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