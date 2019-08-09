Випуск новин за 16:00: Страшна аварія на Житомирщині. Військовий корабель США у Чорному морі

У випуску новин за 9 серпня станом на 16:00 – на Житомирщині зіткнулися пасажирський мікроавтобус та BMW. Удар був такої сили, що легковик вигорів вщент. Внаслідок аварії постраждали пасажири автобуса – водій та ще 21 людина. Окрім цього, травми отримав й інший керманич та його пасажир. А у води Чорного моря зайшов військовий корабель США.

Також у випуску: Україна має вийти із переговорів у Мінському форматі, – Роман Безсмертний. Новообрані депутати сьогодні вперше прийшли до Ради. У Станиці Луганській завершився черговий етап розмінування.

Джерело: 24 канал