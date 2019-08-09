Випуск новин за 16:00: Страшна аварія на Житомирщині. Військовий корабель США у Чорному морі
У випуску новин за 9 серпня станом на 16:00 – на Житомирщині зіткнулися пасажирський мікроавтобус та BMW. Удар був такої сили, що легковик вигорів вщент. Внаслідок аварії постраждали пасажири автобуса – водій та ще 21 людина. Окрім цього, травми отримав й інший керманич та його пасажир. А у води Чорного моря зайшов військовий корабель США.
Також у випуску:
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У Станиці Луганській завершився черговий етап розмінування.
Джерело: 24 канал
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