Випуск новин за 16:00: Страйки щодо підвищення цін на проїзд у Херсоні. Затримання рибалок
У випуску новин за 19 листопада станом на 16:00 – у Херсоні страйкують і перевізники, і пасажири: одні вимагають підвищення цін на проїзд у маршрутках, інші – просять залишити старий тариф. У Азовському морі знову затримали катер з українськими рибалками. Човен перехопили в районі Єйської коси і доставили в порт Єйську, що в Краснодарському краї Росії.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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