17:28
19 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Високі гості і маленький Вова. Нова презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:44, 17 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Радикальний Апполон. "Етика" Барни
      Вєсті.UA
      19:10, 17 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ

      Випуск новин за 16:00: Страйки щодо підвищення цін на проїзд у Херсоні. Затримання рибалок

      Випуск новин 23 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 листопада станом на 16:00 – у Херсоні страйкують і перевізники, і пасажири: одні вимагають підвищення цін на проїзд у маршрутках, інші – просять залишити старий тариф. У Азовському морі знову затримали катер з українськими рибалками. Човен перехопили в районі Єйської коси і доставили в порт Єйську, що в Краснодарському краї Росії.

      Також у випуску:

      Регламентний комітет парламенту розглядає подання ГПУ про притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Березкіна.

      Розгляд справи Януковича відклали через його госпіталізацію.

      Член компартії Володимир Бідьовка очолив парламент Донецької квазіреспубліки.

      Теги: Випуск новин Ціни Новини Херсона Водний транспорт
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      УПЦ МП: про тези ФСБ і гроші
      сьогодні , 15:14 УПЦ МП: про тези ФСБ і гроші
      Блог Соцмережі 1025
      Українська недбалість: через прихід зими в Україні трапилась тисяча ДТП впродовж доби
      сьогодні , 14:00 Українська недбалість: через прихід зими в Україні трапилась тисяча ДТП впродовж доби
      Тетяна Мартинюк 414
      Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      сьогодні , 11:41 Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
      1
      Річниця польоту Каденюка у космос: цитати українця про Всесвіт, які надихають
      сьогодні , 13:02 Річниця польоту Каденюка у космос: цитати українця про Всесвіт, які надихають
      Юліана Вінтюк 9543
      Следующий президент Украины будет хуже нынешнего
      сьогодні , 12:01 Следующий президент Украины будет хуже нынешнего
      Павло Казарін 2437
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук