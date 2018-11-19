Випуск новин за 16:00: Страйки щодо підвищення цін на проїзд у Херсоні. Затримання рибалок

У випуску новин за 19 листопада станом на 16:00 – у Херсоні страйкують і перевізники, і пасажири: одні вимагають підвищення цін на проїзд у маршрутках, інші – просять залишити старий тариф. У Азовському морі знову затримали катер з українськими рибалками. Човен перехопили в районі Єйської коси і доставили в порт Єйську, що в Краснодарському краї Росії.

Також у випуску: Регламентний комітет парламенту розглядає подання ГПУ про притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Березкіна. Розгляд справи Януковича відклали через його госпіталізацію. Член компартії Володимир Бідьовка очолив парламент Донецької квазіреспубліки.