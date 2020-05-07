Випуск новин за 16:00: Стрілянина у Дніпрі. Дітей засипало піском на Харківщині

У випуску новин за 7 травня станом на 16:00 – у Дніпрі 15-річний підліток влаштував стрілянину з вікна квартири по автомобілям та людям. І транслював це на сторінці в інстаграмі. Як з'ясувалося, травматичний пістолет неповнолітній взяв у батька, сам перебував попередньо у стані наркотичного сп'яніння. На Харківщині трьох дітей засипало піском, 8-річна дівчинка загинула.

Також у випуску новин на 24 каналі: В Одесі оркестр військово-морських сил, аби підбадьорити лікарів, зіграв для них концерт. Польського президента таки обиратимуть через пошту. Відповідний законопроект схвалив польський Сейм. А в Грузії вже готуються до туристичного сезону попри пандемію, там планують відкрити кордони для іноземців. Нідерланди починають послаблення карантину, але кофешопи та секс-клуби залишатимуться закритими аж до вересня. В Києві через рясний дощ затопило дитячу поліклініку – все нібито через невдалий ремонт покрівлі, який нещодавно зробили.