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      Випуск новин за 16:00: Стрілянина у Дніпрі. Дітей засипало піском на Харківщині

      Випуск новин -

      У випуску новин за 7 травня станом на 16:00 – у Дніпрі 15-річний підліток влаштував стрілянину з вікна квартири по автомобілям та людям. І транслював це на сторінці в інстаграмі. Як з'ясувалося, травматичний пістолет неповнолітній взяв у батька, сам перебував попередньо у стані наркотичного сп'яніння. На Харківщині трьох дітей засипало піском, 8-річна дівчинка загинула.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      В Одесі оркестр військово-морських сил, аби підбадьорити лікарів, зіграв для них концерт.

      Польського президента таки обиратимуть через пошту. Відповідний законопроект схвалив польський Сейм.

      А в Грузії вже готуються до туристичного сезону попри пандемію, там планують відкрити кордони для іноземців.

      Нідерланди починають послаблення карантину, але кофешопи та секс-клуби залишатимуться закритими аж до вересня.

      В Києві через рясний дощ затопило дитячу поліклініку – все нібито через невдалий ремонт покрівлі, який нещодавно зробили. 

      Теги: Жертви Діти і неповнолітні Новини Харкова Новини Дніпра Випуск новин
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