Випуск новин за 16:00: Стрілянина у Києві. Погіршення стану Павла Гриба

У випуску новин за 1 лютого станом на 16:00 – у Києві посеред вулиці стріляли у дитину. Все сталося у Деснянському районі столиці, поблизу супермаркету. За словами очевидців, зловмисників було троє, їх уже затримали. Павлу Грибу стало погано під час засідання суду у Ростові. Він скаржився на біль в животі та голові, однак суддя погодилась викликати швидку не відразу.

Також у випуску: Болгарія допомагатиме Росії будувати газопровід в обхід України. Польща експортувала до ЄС зіпсоване м'ясо. Селище Кряківка вже другу добу під мінометним вогнем ворога, по околицях населеного пункту бойовики гатять із мінометів 82-го калібру.