Випуск новин за 16:00: Стрілянина в маршрутці у Львові. Заборона матюків в публічному просторі

У випуску новин за 3 липня станом на 16:00 –19-річний хлопець в маршрутці спочатку сварився з пасажирами, а потім витягнув пістолет і вистрілив. Ніхто не постраждав, бо люди швидко зреагували й скрутили порушника, а тоді викликали поліцію. Ольга Богомолець внесла до Верховної Ради законопроект, який забороняє лайку. Його вже охрестили законом про де-матюкацію мови.

Також у випуску: Центральна виборча комісія ще може скасувати реєстрацію Шарія і Клюєва. У Запоріжжі чоловік під час сварки із співмешканкою облив її займистою речовиною та підпалив. Російські бойовики вогнем із гранатометів накривали позиції біля Лебединського, Новотроїцького і Широкиного.

Джерело: 24 канал