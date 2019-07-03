Випуск новин за 16:00: Стрілянина в маршрутці у Львові. Заборона матюків в публічному просторі
У випуску новин за 3 липня станом на 16:00 –19-річний хлопець в маршрутці спочатку сварився з пасажирами, а потім витягнув пістолет і вистрілив. Ніхто не постраждав, бо люди швидко зреагували й скрутили порушника, а тоді викликали поліцію. Ольга Богомолець внесла до Верховної Ради законопроект, який забороняє лайку. Його вже охрестили законом про де-матюкацію мови.
Також у випуску:
Центральна виборча комісія ще може скасувати реєстрацію Шарія і Клюєва.
У Запоріжжі чоловік під час сварки із співмешканкою облив її займистою речовиною та підпалив.
Російські бойовики вогнем із гранатометів накривали позиції біля Лебединського, Новотроїцького і Широкиного.
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Джерело: 24 канал
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