Випуск новин за 16:00: Стрілянина в поїзді. Продовження арешту українським морякам
У випуску новин за 13 лютого станом на 16:00 – на Київщині військовий стріляв в електричці Київ-Миронівка, намагаючись заспокоїти п'яних хуліганів. Адвокатам не вдалося скасувати арешт українським морякам, які знаходяться під вартою в Росії.
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Джерело: 24 канал
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