Випуск новин за 16:00: Стрілянина в поїзді. Продовження арешту українським морякам

У випуску новин за 13 лютого станом на 16:00 – на Київщині військовий стріляв в електричці Київ-Миронівка, намагаючись заспокоїти п'яних хуліганів. Адвокатам не вдалося скасувати арешт українським морякам, які знаходяться під вартою в Росії.

Також у випуску: Владислав Мангер залучив до реалізації плану вбивства Катерини Гандзюк ще сімох осіб. У Львові вибухнув каналізаційний люк, який пошкодив вікна квартир та травмував 26-річного хлопця. Onuka записала унікальні мелодії на музейних експонатах.