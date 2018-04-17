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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 16:00: Створення єдиної помісної церкви. Відкладення санкцій проти Росії

Випуск новин 34 Читать новость на русском

У випуску новин за 17 квітня станом на 16:00 – Президент України Петро Порошенко звернувся до Вселенського Патріарха Варфоломія із закликом видати томос щодо автокефалії Православної церкви в Україні. Президент США Дональд Трамп вирішив відкласти введення нових санкцій проти Росії.

Також у випуску:

Поліція арештувала водія, який спровокував аварію у Кривому Розі.

На фронті загострення: загинув один український воїн.

У Єревані під час протестів затримали 59 людей.

Теги: Новини США Новини Росії Випуск новин УАПЦ УПЦ КП УПЦ МП релігія Санкції Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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