Випуск новин за 16:00: Створення єдиної помісної церкви. Відкладення санкцій проти Росії
У випуску новин за 17 квітня станом на 16:00 – Президент України Петро Порошенко звернувся до Вселенського Патріарха Варфоломія із закликом видати томос щодо автокефалії Православної церкви в Україні. Президент США Дональд Трамп вирішив відкласти введення нових санкцій проти Росії.
Також у випуску:
Поліція арештувала водія, який спровокував аварію у Кривому Розі.
На фронті загострення: загинув один український воїн.
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Джерело: 24 Канал
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