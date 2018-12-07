Випуск новин за 16:00: Суд над лікарями-хабарниками. Орден за релігійну пропаганду

У випуску новин за 7 грудня станом на 16:00 – Оболонський суд Києва обирає запобіжний захід медикам, які вимагали хабара у розмірі 40 тисяч гривень за довідку про інвалідність. Лікарів затримали декілька днів тому. Працівників відомого проросійською риторикою каналу "Інтер" УПЦ Московського патріархату нагородила орденом "за роботу на ниві релігійного просвітництва".

Також у випуску: До українських полонених моряків нарешті допустили консула. З офіційним візитом в Україну прибула президент Литви Даля Грібаускайте, відома своєю антикремлівською позицією, і вже встигла зустрітися з Петром Порошенком. Архієреї почали отримувати запрошення від Вселенського патріархату на Об'єднавчий собор.