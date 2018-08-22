Випуск новин за 16:00: Суд у справі нападу на Гандзюк. Загибель жінки від бойовиків на Луганщині

У випуску новин за 22 серпня станом на 16:00 – шокуючі новини у справі нападу на Катерину Гандзюк, Херсонський міський суд відправив на свободу одного із підозрюваних у справі – Миколу Новікова. І від рук бойовиків продовжує страждати мирне населення, на Луганщині біля села Суходіл загинула жінка, вона підірвалася на встановленій бойовиками протипіхотній міні.

Також у випуску: Сьогодні набрав чинності перший етап нових антиросійських санкцій від США. Сильний землетрус у 7 балів сколихнув Венесуелу. Грузія подала позов проти Росії до Європейського суду з прав людини.