Випуск новин за 16:00: Свіжі рейтинги кандидатів у президенти. Отруєння дітей у Черкасах

У випуску новин за 16 квітня станом на 16:00 – свіжі президентські рейтинги опублікував Київський міжнародний інститут соціології: Володимир Зеленський суттєво випереджає Петра Порошенка – 75% проти 25%. У Черкасах масово отруїлися 75 дітей, у лікарні досі перебуває 24 дитини. Наразі відомо, що інцидент стався через розпилення сльозогінного газу із газових балончиків у шкільному гардеробі.

Також у випуску: Суд звільнив з-під варти Надію Савченко та Володимира Рубана. Держдума Росії ухвалила закон про ізоляцію російського сегмента інтернету. Собор Паризької Богоматері спалахнув 15 квітня, пожежа за лічені хвилини охопила горище.

Джерело: 24 канал