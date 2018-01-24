Випуск новин за 16:00: Теракт в Кабулі. Заява Байдена

У випуску новин за 24 січня станом на 16:00 – вже сьогодні в Україну повернуть тіла українців, які загинули під час терористичної атаки у Кабулі. Джозеф Байден заявив про регрес у боротьбі з корупцією в Україні.

Також у випуску: Український журналіст Роман Сущенко перебуватиме за ґратами до 30 березня. Росія готувала вторгнення на територію України ще з 2012 року. У швейцарському Давосі триває всесвітній економічний форум. У Каліфорнії Tesla на автопілоті потрапила в ДТП.