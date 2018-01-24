Випуск новин за 16:00: Теракт в Кабулі. Заява Байдена
Випуск новин 17:20, сьогодні 61 Читать новость на русском
У випуску новин за 24 січня станом на 16:00 – вже сьогодні в Україну повернуть тіла українців, які загинули під час терористичної атаки у Кабулі. Джозеф Байден заявив про регрес у боротьбі з корупцією в Україні.
Також у випуску:
Український журналіст Роман Сущенко перебуватиме за ґратами до 30 березня.
Росія готувала вторгнення на територію України ще з 2012 року.
У швейцарському Давосі триває всесвітній економічний форум.
У Каліфорнії Tesla на автопілоті потрапила в ДТП.
Джерело: 24 Канал
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