20:23
24 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРЄ ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін міняє стать. Підготовка до ЧФ-2018
Вєсті Кремля
22:17, 23 січня
Вєсті. UA. Манери жінки ІІІ тисячоліття. Саакашвілі проти Києва
Вєсті.UA
21:41, 23 січня
На що
ЦРУ
09:18, сьогодні
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все.
Згадати все
20:20, 22 січня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ПАРЄ ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ОСКАР-2018 КІР

Випуск новин за 16:00: Теракт в Кабулі. Заява Байдена

Випуск новин 17:20, сьогодні 61 Читать новость на русском

У випуску новин за 24 січня станом на 16:00 – вже сьогодні в Україну повернуть тіла українців, які загинули під час терористичної атаки у Кабулі. Джозеф Байден заявив про регрес у боротьбі з корупцією в Україні.

Також у випуску:

Український журналіст Роман Сущенко перебуватиме за ґратами до 30 березня.

Росія готувала вторгнення на територію України ще з 2012 року.

У швейцарському Давосі триває всесвітній економічний форум.

У Каліфорнії Tesla на автопілоті потрапила в ДТП.

Теги: Випуск новин Новини США Теракт у готелі Кабула
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Несподіваний рейтинг партії Зеленського: за кого українці проголосували б сьогодні
сьогодні, 20:01 Несподіваний рейтинг партії Зеленського: за кого українці проголосували б сьогодні
470
Ми в Україні – цифрові робінгуди та кіберпанки, – розробник електронного карбованця
сьогодні, 19:01 Ми в Україні – цифрові робінгуди та кіберпанки, – розробник електронного карбованця
Борис Немировський 213
Почему политики все реже вспоминают о Крыме
сьогодні, 18:00 Почему политики все реже вспоминают о Крыме
Павло Казарін 309
Реформа сельской медицины – нет грязным амбулаториям без воды и отсутствию квалифицированных врачей
сьогодні, 16:56 Реформа сельской медицины – нет грязным амбулаториям без воды и отсутствию квалифицированных врачей
Лев Парцхаладзе 372
сьогодні, 15:00 "Путінюгенд": за підтримки очільника Кремля фейковий депутат Держдуми вербує дітей в Україні
Олексій Чибісов 1288
У "Київстарі" заявили про обшуки
 4 січня , 18:08
Приємні новини з АТО: воїни ЗСУ, що вважалися загиблими, вижили
25 листопада 2017 , 08:24
Поліцейський розповів про свідчення Зайцевої у перші хвилини після ДТП у Харкові
 26 жовтня 2017 , 15:11
Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення Саакашвілі. Борги на мільярди гривень
 9 вересня 2017 , 22:26
Випуск новин за 19:00: Масштабна аварія у Тернополі. Закриття російського консульства
 1 вересня 2017 , 20:08
Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Димінського. Чергова перемога України
 17 грудня 2017 , 21:58
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук