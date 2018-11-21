Випуск новин за 16:00: Транспортний колапс у Херсоні. Відновлення продажу квитків "Укрзалізниці"
У випуску новин за 21 листопада станом на 16:00 – перевізники у Херсоні відмовилися возити пасажирів. Так вони відреагували на рішення суду, який повернув старий тариф за проїзд. "Укрзалізниця" заблокувала можливість оформляти квитки, оскільки вносить зміни у графік руху поїздів. Продаж квитків частково відновлять вже з наступного понеділка.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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