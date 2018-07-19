Випуск новин за 16:00: Участь ПВК "Вагнер" у боях. Затримання мера Сколе на хабарі
У випуску новин за 19 липня станом на 16:00 – з'явився новий доказ участі російської приватної військової компанії "Вагнер" у війні з Україною. До журналістів потрапило відео 2015 року одного з "вагнерівців", де знято, як найманці пересуваються окупованою територією. Мер, що пропонував встановити шибеницю для корупціонерів, сам попався на хабарівже вдруге.
Також у випуску:
На Донбасі ліквідували росіянина і молдаванина, які воювали на стороні бойовиків.
Чи дадуть киянам теплу воду.
Молоді офіцери протистоять російській агресії.
Джерело: 24 канал
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