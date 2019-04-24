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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ

      Випуск новин за 16:00: Указ Путіна про паспорти РФ жителям окупованого Донбасу. Переїзд АП

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 квітня станом на 16:00 – Володимир Путін підписав указ про видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Переїзд Адміністрації Президента з Банкової , яку ініціює Зеленський, коштуватиме десятки мільйонів доларів.

      Також у випуску:

      Нападники на активістку Гандзюк пішли на угоду зі слідством, про це повідомили у Генпрокуратурі.

      У Києві завершили монтаж найбільшої частини пішохідного мосту, який мешканці столиці уже назвали "мостом Кличка". Він з'єднує Володимирську гірку та "Арку дружби народів".

      До Приморського краю в Росії приїхав лідер КНДР Кім Чен Ин.

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      Теги: Володимир Путін Війна на Донбасі Україна – Росія Випуск новин Адміністрація Президента
      Джерело: 24 канал
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