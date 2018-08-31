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ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 16:00: Україна отримає томос. Кінець ери аналогового ТБ

Випуск новин 59 Читать новость на русском

У випуску новин за 31 серпня станом на 16:00 – про надання томосу, документу про повну незалежність церкви, для України повідомив патріарх Варфоломій. Україна стане рівною серед 14 помісних церков світу. У Києві на аналоговому сигналі можна було дивитись до 20 каналів, у "цифрі" їх понад 50, тож перехід на цифрове телебачення буде якісним кроком вперед для українського глядача.

Також у випуску:

У Дніпрі молоді хлопець та дівчина стрибнули з вікна апартаментів ТРЦ, навколо тіл знайшли розсипані пелюстки троянд.

Колишній президент Франції у своїх мемуарах розповів, як відбувались переговори у Мінську, які оцінив доволі скептично.

"Пакунки малюка" уряд обіцяв надавати породіллям з першого вересня.

 

Теги: Випуск новин Єдина помісна церква ЗМІ
Джерело: 24 канал
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