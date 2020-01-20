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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
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      Випуск новин за 16:00: В Україні створять Суд присяжних. Вшанування пам'яті "кіборгів"

      Випуск новин 45 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 січня станом на 16:00 – відповідні законопроєкти підготувало Міністерство юстиції. Про це повідомив заступник міністра юстиції Олександр Банчук. В Україні вшановують пам'ять українських захисників, що загинули під час оборони Донецького аеропорту. Подвиг "кіборгів" згадали у найбільших летовищах країни.

      Також у випуску:

      Сьогодні поховають загиблих у небі над Тегераном українців. Жалобні церемонії пройдуть по всій Україні.

      Доля чорних скриньок збитого в Ірані літака вирішується просто зараз. До України сьогодні прибув уповноважений представник іранського уряду міністр інфраструктури Мохаммад Есламі.

      Австралію, яка протягом останніх місяців потерпає від пожеж, тепер накрили ще й пилові бурі. Через сильні вітри та грози шари червоного пилу накрили міста та селища.

       

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      Теги: Випуск новин Судді Кіборги
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