Випуск новин за 16:00: В Україні створять Суд присяжних. Вшанування пам'яті "кіборгів"

У випуску новин за 20 січня станом на 16:00 – відповідні законопроєкти підготувало Міністерство юстиції. Про це повідомив заступник міністра юстиції Олександр Банчук. В Україні вшановують пам'ять українських захисників, що загинули під час оборони Донецького аеропорту. Подвиг "кіборгів" згадали у найбільших летовищах країни.

Також у випуску: Сьогодні поховають загиблих у небі над Тегераном українців. Жалобні церемонії пройдуть по всій Україні. Доля чорних скриньок збитого в Ірані літака вирішується просто зараз. До України сьогодні прибув уповноважений представник іранського уряду міністр інфраструктури Мохаммад Есламі. Австралію, яка протягом останніх місяців потерпає від пожеж, тепер накрили ще й пилові бурі. Через сильні вітри та грози шари червоного пилу накрили міста та селища.