Випуск новин за 16:00: Вбивство підприємця у Рівному. Новий лист від Сенцова

У випуску новин за 17 липня станом на 16:00 – посеред білого дня у Рівному на стоянці застрелили місцевого підприємця. Бранець Кремля Олег Сенцов у відповідь кінорежисерці Марії Старожицькій у свій день народження, 13 липня, написав листа. І сьогодні вона отримала послання.

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