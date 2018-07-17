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Випуск новин за 16:00: Вбивство підприємця у Рівному. Новий лист від Сенцова

Випуск новин 48 Читать новость на русском

У випуску новин за 17 липня станом на 16:00 – посеред білого дня у Рівному на стоянці застрелили місцевого підприємця. Бранець Кремля Олег Сенцов у відповідь кінорежисерці Марії Старожицькій у свій день народження, 13 липня, написав листа. І сьогодні вона отримала послання.

Також у випуску:

Прихильники і противники Назара Холодницького зібралися під САП і почубилися між собою. Для декого все закінчилося лікарнею.

Як світ відреагував на зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна.

До Запоріжжя сьогодні мають доправити тіло загиблого на турецькому курорті українця.

За минулу добу один захисник отримав поранення. Російсько-окупаційні війська ігнорують встановлене перемир’я майже по всій лінії зіткнення. Противник 19 разів відкривав вогонь по позиціях українських військових.

Теги: Олег Сенцов Випуск новин Рівне Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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