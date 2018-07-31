17:07
31 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
Вєсті Кремля
21:32, 30 липня
Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська
Вєсті.UA
20:40, 30 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Випуск новин за 16:00: Вбивство ветерана АТО у Бердянську. Нові санкції від ЄС для Росії

Випуск новин 25 Читать новость на русском

У випуску новин за 31 липня станом на 16:00 – ветерана АТО Віталія Олешко з позивним "Сармат" вбили у Бердянську двома пострілами у спину на очах у дружини, поліція ввела в дію оперативний план "Сирена". Шість російських компаній потрапили під санкції від Євросоюзу за участь у будівництві Кримського мосту.

Також у випуску:

Тіло 23-річного бійця-контрактника знайшли у колодязі на території військової частини.

У Оболонському суді адвокати Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді, продовжують зривати засідання, вимагаючи відводу прокурорів та суддів.

У Херсоні облили кислотою відому активістку та керуючу справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, особу нападника не встановлено. 

Теги: Кримінальні новини Випуск новин Бердянськ Санкції
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Кличко хоче незаконно змінити герб Києва
сьогодні, 17:01 Кличко хоче незаконно змінити герб Києва
Леонід Косаківський
Вбили Віталія Олешка "Сармата": що про нього відомо
сьогодні, 15:15 Вбили Віталія Олешка "Сармата": що про нього відомо
Євгенія Мазур
Росія робить ставку на дует Рабінович + Медведчук
сьогодні, 15:11 Росія робить ставку на дует Рабінович + Медведчук
Олексій Чибісов
Може ще й сина Ахметова відправимо на реабілітацію до Хорватії за державний кошт?
сьогодні, 15:00 Може ще й сина Ахметова відправимо на реабілітацію до Хорватії за державний кошт?
Блог Соцмережі
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
сьогодні, 14:03 Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
Юліана Вінтюк
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук