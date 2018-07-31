Випуск новин за 16:00: Вбивство ветерана АТО у Бердянську. Нові санкції від ЄС для Росії
У випуску новин за 31 липня станом на 16:00 – ветерана АТО Віталія Олешко з позивним "Сармат" вбили у Бердянську двома пострілами у спину на очах у дружини, поліція ввела в дію оперативний план "Сирена". Шість російських компаній потрапили під санкції від Євросоюзу за участь у будівництві Кримського мосту.
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Джерело: 24 канал
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