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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      Випуск новин за 16:00: Верховна Рада закріпила курс на ЄС і НАТО. Підозрюваний у вбивстві Олешка

      Випуск новин 40 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 лютого станом на 16:00 – народні депутати проголосували за закріплення курсу на ЄС та НАТО. Конституційною більшістю у 334 депутатські голоси рішення було прийнято . У Львові затримали підозрюваного в організації вбивства активіста та ветерана АТО Віталія Олешка. Затриманий колишній боєць спецроти міліції "Торнадо".

      Також у випуску:

      Суд відхилив апеляційні скарги адвокатів щодо полонених українських моряків.

      Верховна Рада визначилася із новою назвою Дніпропетровської області.

      У Житомирі мережу обурило відео бійки дівчат підлітків.

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      Теги: Верховна Рада НАТО Випуск новин Вбивство Віталія Олешка "Сармата"
      Джерело: 24 канал
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