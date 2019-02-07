Випуск новин за 16:00: Верховна Рада закріпила курс на ЄС і НАТО. Підозрюваний у вбивстві Олешка
У випуску новин за 7 лютого станом на 16:00 – народні депутати проголосували за закріплення курсу на ЄС та НАТО. Конституційною більшістю у 334 депутатські голоси рішення було прийнято . У Львові затримали підозрюваного в організації вбивства активіста та ветерана АТО Віталія Олешка. Затриманий колишній боєць спецроти міліції "Торнадо".
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Джерело: 24 канал
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