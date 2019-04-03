Випуск новин за 16:00: Вибух в Одесі. Закриття лікарні у Миколаєві

У випуску новин за 3 березня станом на 16:00 – в Одесі пролунав вибух просто під авто, що стояло на Фонтанській дорозі. Хвилею машину відкинуло на трамвайну колію та добряче пошкодило дорогу. У Миколаєві терміново закрили обласну дитячу інфекційну лікарню. По всій будівлі пішли жахливі тріщини, які росли на очах і стали життєво небезпечними для усіх працівників і пацієнтів.

Також у випуску: ЦВК вже перевірило 99,99% протоколів бюлетенів. Кабмін підтримав пропозицію МВС про заборону нерегулярного авіасполучення між Україною та Росією. На Донбасі бойовики вбили кулеметницю Яну Червону і військового Олександра Милютіна.

Джерело: 24 канал