Випуск новин за 16:00: Вибух в Одесі. Закриття лікарні у Миколаєві
У випуску новин за 3 березня станом на 16:00 – в Одесі пролунав вибух просто під авто, що стояло на Фонтанській дорозі. Хвилею машину відкинуло на трамвайну колію та добряче пошкодило дорогу. У Миколаєві терміново закрили обласну дитячу інфекційну лікарню. По всій будівлі пішли жахливі тріщини, які росли на очах і стали життєво небезпечними для усіх працівників і пацієнтів.
Також у випуску:
ЦВК вже перевірило 99,99% протоколів бюлетенів.
Кабмін підтримав пропозицію МВС про заборону нерегулярного авіасполучення між Україною та Росією.
На Донбасі бойовики вбили кулеметницю Яну Червону і військового Олександра Милютіна.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі