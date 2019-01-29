Випуск новин за 16:00: Вибух в центрі Рівного. Заява Порошенка про участь у виборах

У випуску новин за 16:00 – на ринку у Рівному прогримів вибух, постраждали двоє людей. За попередньою інформацією, стався витік газу із труби газового балона. Під час форуму "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" у Києві чинний глава держави Петро Порошенко оголосив, що балотуватиметься на другий термін та братиме участь у виборах, які відбудуться 31 березня, як самовисуванець.

Також у випуску: У Києві відбулася прем'єра історичного фільму "Крути 1918", у широкий прокат стрічка вийде 7 лютого. Бердянськ без води: у курортному місті вже другу добу лагодять водогін. "Перші кіборги": в Україні вшановують пам'ять героїв бою під Крутами.