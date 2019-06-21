Випуск новин за 16:00: Вирок няні, яка знущалася над дитиною з ДЦП. Обстріли на фронті

У випуску новин за 21 червня станом на 16:00 – харківську няню, яка знущалася над дитиною, хворою на ДЦП, засудили за статтею катування. Ворог сипле міни по позиціях наших армійців. Маємо трьох поранених солдатів та одного травмованого за ніч.

Також у випуску: Зниклу 11-річну Дарію Лук'яненко знайшли вбитою надвечір 19 червня у селі Іванівка на Одещині. 21 червня під час похорону із дівчинкою попрощалися у її рідному селі Іванівка, а в районі оголосили день жалоби. Не всі народні депутати задоволені рішенням Конституційного суду про дострокові парламентські вибори. У слідства з'явилась основна версія загибелі нардепа Дмитра Тимчука – самогубство.

Джерело: 24 канал