Випуск новин за 16:00: Висновки екологічного лиха в Херсоні. Теракт у Кабулі
У випуску новин за 6 вересня станом на 16:00 – експерти з'ясували, що причиною появи хімії в повітрі є щоденні викиди в атмосферу із кримського заводу "Титан", а не проблеми з кислотним накопичувачем, як говорили раніше. 26 людей стали жертвами подвійного теракту в Кабулі (Афганістан). Серед загиблих двоє журналістів, ще понад 90 –травмовані.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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