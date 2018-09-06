Випуск новин за 16:00: Висновки екологічного лиха в Херсоні. Теракт у Кабулі

У випуску новин за 6 вересня станом на 16:00 – експерти з'ясували, що причиною появи хімії в повітрі є щоденні викиди в атмосферу із кримського заводу "Титан", а не проблеми з кислотним накопичувачем, як говорили раніше. 26 людей стали жертвами подвійного теракту в Кабулі (Афганістан). Серед загиблих двоє журналістів, ще понад 90 –травмовані.

Також у випуску: Активісти під Верховною Радою вимагають прийняти зміни до виборчого законодавства. Екстремал з Запоріжжя вирушив в екстремальну мандрівку на сап-борді. У Києві на Трухановому острові просто посеред лісу впав гвинтокрил, постраждали двоє пілотів.